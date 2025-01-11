أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محمد خواجه للـ LBCI: من الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية

أخبار لبنان
2025-01-11 | 05:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محمد خواجه للـ LBCI: من الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
محمد خواجه للـ LBCI: من الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية

أمل النائب محمد خواجه طيّ المرحلة السابقة ، معتبراً أن الأغلبية التي حصل عليها الرئيس بالانتخابات مفترض أن تنعكس على الجو العامن موضحاً أن تأخير التصويت في الجلسة الانتخابية كان لتثبيت لن هناك من لا يقبل بالإملاء. 

وشدد خلال برنامج نهاركم سعيد عبر الـ LBCI على أنه "من غير المقبول تهميش أي فئة ونحن خلف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ونحن مع تطبيق القرار 1701 بالمطلق"، كما قال. 

وعن مسألة السلاح، علّق خواجة بالقول: "هناك سلاح مقاومة منصوص في كل البيانات الوزارية وهو ليس عبثياً ومن الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولن يكون أي أمر الا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وما يعزز الوحدة الوطنية، واسرائيل لا تزال العدو والقرار 1701 يحمل عدة قرارات دولية".

واضاف: "بلا ما نبلش نفجّرلو ألغام للرئيس ونستعجل، بالنهاية سيكون هناك نقاش للاستراتيجية الدفاعية، لأن لن اتنازل عن عنصر قوة امام اسرائيل من دون ضمانات ولدينا من الازمات ما يكفي".

وشرح خواجة أن حصرية السلاح الذي تحدث عنها الرئيس تعني ايضاً السلاح المتفلت "وما بحكم ع الناس اللي صفقت وما صفقت خلال الجلسة" على حدّ تعبيره، تعليقاً على عدم تصفيق نواب حزب الله وامل خلال خطب القسم. 

اما بشأن الانفتاح على الادارة السورية الجديدة، أجاب: "الامر غير مطروح علينا وعندما يتم طرحه علينا يُبنى على الشيء مقتضاه". 

وبالنسبة لتسمية رئيس الحكومة المقبل، قال خواجة: "لم نتفق بعد على تسمية رئيس الحكومة وسنجتمع الاثنين لنقرر"، وعن شكل الحكومة قال أنه يقبل بالمداورة ان كانت بكل الاماكن.

وطالب بتطوير قانون الانتخاب بالنسبية وتوسيع الدوائر ان لم تكن دائرة واحدة وهي الطريق نحو الغاء الطائفية، كما قال. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خواجه

LBCI:

الطبيعي

الجمهورية

الجديد

مناقشة

الاستراتيجية

الدفاعية

LBCI التالي
فيديو- الجيش اللبناني استعاد نقطته السابقة وانتشر عند مثلث عيتا الشعب راميا القوزح كما أقام حاجزا بين راميا ومروحين
أمن الدولة في عكار تصادر أطناناً من البطاطا المهرّبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:19

خواجة للـ LBCI: هناك سلاح مقاومة منصوص في كل البيانات الوزارية وهو ليس عبثياً ومن الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولن يكون أي أمر الا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وما يعزز الوحدة الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
03:05

محمد خواجه للـLBCI: اللبنانيون متعطشون للمرحلة الجديدة ونأمل أن نطوي المرحلة السابقة والأغلبية التي حصل عليها الرئيس بالانتخابات مفترض أن تنعكس على الجو العام

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-07

ايهاب مطر للـ LBCI: لا كلام بعد بشأن اسم رئيس الحكومة المقبل وحريصون على التماهي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلين

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-29

نبيل بدر للـ LBCI: حوار جديّ يديره رئيس الجمهورية للوصول الى خيار مشترك ولبنان جديد ورغم كل شيء علينا أن لا نستخف بالقوة العسكرية لحزب الله والآن اصبح الجدال حول دور حزب الله المستقبلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

تفاصيل المباحثات بين ميقاتي والشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

قبيل انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين... مباحثات بين الكتل حول الأسماء المطروحة

LBCI
أخبار لبنان
08:01

قائد الجيش بالانابة بحث ورئيس لجنة الإشراف الخماسية في مراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
07:56

دريان التقى المفتي العام للجمهورية العربية السورية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-01-09

بحسب معلومات للـLBCI لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون الرئيس بري علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية

LBCI
آخر الأخبار
08:11

رويترز عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيجتمع مع نتنياهو اليوم

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-02

الوكالة الوطنية: القوات الاسرائيلية تقوم بعملية تمشيط لمدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة من موقعها عند اطراف بلدة مارون الراس

LBCI
صحف اليوم
00:50

هوكشتين يتعهّد: انسحاب إسرائيل التام يوم 26 كانون الثاني (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

تبعات لقاء رئيس الوزراء القطري ومبعوث ترامب للشرق الأوسط على ملف وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

تفاصيل المباحثات بين ميقاتي والشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

قبيل انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين... مباحثات بين الكتل حول الأسماء المطروحة

LBCI
أخبار لبنان
07:31

ميقاتي: ترسيم الحدود وعودة النازحين على سلم الاولويات... الشرع: سنقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:49

لقاء يجمع ميقاتي والشرع في دمشق (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
03:43

دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة

LBCI
أخبار دولية
16:37

حديث عن تقدم إيجابي بين حماس وإسرائيل في ملف الأسرى... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
13:57

هادي حبيب يسجل للبنان تاريخ جديد في التنس... وطريقه الناجح في بطولة استراليا لم تنته بعد

LBCI
أخبار دولية
13:52

التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:51

مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في حصيلة أولية للغارة على طيردبا

LBCI
حال الطقس
01:46

منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى الغد... والاستقرار يعود ويستمر حتى هذا التاريخ

LBCI
أخبار دولية
05:13

المخابرات السورية تقول إنها أحبطت محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف مقام السيدة زينب في دمشق (صور)

LBCI
خبر عاجل
09:08

الاستشارات النيابية الاثنين المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هذه هي الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
07:23

الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية وبحثنا في المسائل العالقة على الحدود وعن المصارف والأموال السورية العالقة فيها

LBCI
خبر عاجل
13:46

اللواء أشرف ريفي للـLBCI: وحدة المعركة تعطي الأمل بالنجاح وسنكون موحدين في إستشارات الإثنين وميقاتي أقرب للثنائي الشيعي وليس إلينا

LBCI
أخبار لبنان
05:24

الرئيس جوزاف عون سيزور السعودية تلبية لدعوة من ولي العهد: المملكة ستكون اول مقصد في الزيارات الخارجية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More