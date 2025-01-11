محمد خواجه للـ LBCI: من الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية

أمل النائب محمد خواجه طيّ المرحلة السابقة ، معتبراً أن الأغلبية التي حصل عليها الرئيس بالانتخابات مفترض أن تنعكس على الجو العامن موضحاً أن تأخير التصويت في الجلسة الانتخابية كان لتثبيت لن هناك من لا يقبل بالإملاء.



وشدد خلال برنامج نهاركم سعيد عبر الـ LBCI على أنه "من غير المقبول تهميش أي فئة ونحن خلف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ونحن مع تطبيق القرار 1701 بالمطلق"، كما قال.



وعن مسألة السلاح، علّق خواجة بالقول: "هناك سلاح مقاومة منصوص في كل البيانات الوزارية وهو ليس عبثياً ومن الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولن يكون أي أمر الا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وما يعزز الوحدة الوطنية، واسرائيل لا تزال العدو والقرار 1701 يحمل عدة قرارات دولية".



واضاف: "بلا ما نبلش نفجّرلو ألغام للرئيس ونستعجل، بالنهاية سيكون هناك نقاش للاستراتيجية الدفاعية، لأن لن اتنازل عن عنصر قوة امام اسرائيل من دون ضمانات ولدينا من الازمات ما يكفي".



وشرح خواجة أن حصرية السلاح الذي تحدث عنها الرئيس تعني ايضاً السلاح المتفلت "وما بحكم ع الناس اللي صفقت وما صفقت خلال الجلسة" على حدّ تعبيره، تعليقاً على عدم تصفيق نواب حزب الله وامل خلال خطب القسم.



اما بشأن الانفتاح على الادارة السورية الجديدة، أجاب: "الامر غير مطروح علينا وعندما يتم طرحه علينا يُبنى على الشيء مقتضاه".



وبالنسبة لتسمية رئيس الحكومة المقبل، قال خواجة: "لم نتفق بعد على تسمية رئيس الحكومة وسنجتمع الاثنين لنقرر"، وعن شكل الحكومة قال أنه يقبل بالمداورة ان كانت بكل الاماكن.



وطالب بتطوير قانون الانتخاب بالنسبية وتوسيع الدوائر ان لم تكن دائرة واحدة وهي الطريق نحو الغاء الطائفية، كما قال.