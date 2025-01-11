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الرئيس عون: نأمل أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت وعلينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي بالخارج على الداخل

أخبار لبنان
2025-01-11 | 05:11
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الرئيس عون: نأمل أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت وعلينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي بالخارج على الداخل
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الرئيس عون: نأمل أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت وعلينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي بالخارج على الداخل

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "لم آتِ لأعمل في السياسة انا آتٍ لبناء دولة، والدولة لا تقوم الا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة، وهذا عهد كل لبناني أيا كان مركزه ومهما كانت طائفته".

وشدد الرئيس عون على أن "لدينا فرصة كبرى إما نربحها او نخسرها. ولكي نستفيد منها علينا ان نكون يدا بيد".

وأمل ان "يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز".

وأضاف عون: "لدينا القدرات والامكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية. المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية."

وأشار عون الى أن "علينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي بالخارج على الداخل. ولا فضل لطائفة على أخرى او شخص على آخر."

كما شدد على أن "جميعنا لبنانيون ونحمل الهوية ذاتها وننشد النشيد الوطني نفسه، والعلم اللبناني لنا جميعا. حق الإختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف غير مسموح."

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