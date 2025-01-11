الرئيس جوزاف عون سيزور السعودية تلبية لدعوة من ولي العهد: المملكة ستكون اول مقصد في الزيارات الخارجية

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز واعرب له فيه عن تهنئته وتهنئة الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.



وتناول الحديث اخر المستجدات وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين المملكة العربيه السعودية ولبنان.



ووجه ولي العهد دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة فشكره مؤكدا ان المملكة العربية السعودية ستكون اول مقصد له في زياراته الخارجية تلبية لدعوة سموه وايمانا بدور المملكة العربيه السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتاكيدا لعمق لبنان العربي كاساس لعلاقات لبنان مع محيطه الاقليمي.