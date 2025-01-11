لقاء يجمع ميقاتي والشرع في دمشق (فيديو وصور)

بدأ الاجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق.



ويشارك عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير.



ويشارك من الجانب السوري وزير الخارجية اسعد شيباني ورئيس الاستخبارات انس خطاب ومدير مكتب الشرع علي كده.



وكان الشرع قد استقبل رئيس الحكومة عند مدخل قصر الشعب.