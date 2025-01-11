فراس حمدان: مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة ونواف سلام

عنوان المرحلة لنهار الاثنين:
- إسقاط تسمية الرئيس ميقاتي
- أي تسمية لأي شخصية يجب أن يكون ماضيه يشبه حاضره
- أن يكون قادراً على مواكبة وتنفيذ خطاب القسم
- أن يكون وجهاً جديداً يعطي الأمل للبنانيين بنهج جديد
- لذلك مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة…
— Firas Hamdan | فراس حمدان (@FirashamdanLB) January 11, 2025
عنوان المرحلة لنهار الاثنين:
- إسقاط تسمية الرئيس ميقاتي
- أي تسمية لأي شخصية يجب أن يكون ماضيه يشبه حاضره
- أن يكون قادراً على مواكبة وتنفيذ خطاب القسم
- أن يكون وجهاً جديداً يعطي الأمل للبنانيين بنهج جديد
- لذلك مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة…