فراس حمدان: مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة ونواف سلام

أعلن النائب فراس حمدان في منشور عبر منصة إكس أن "مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة ونواف سلام".



وجاء في المنشور: "عنوان المرحلة لنهار الاثنين:

- إسقاط تسمية الرئيس ميقاتي

- أي تسمية لأي شخصية يجب أن يكون ماضيه يشبه حاضره

- أن يكون قادراً على مواكبة وتنفيذ خطاب القسم

- أن يكون وجهاً جديداً يعطي الأمل للبنانيين بنهج جديد

- لذلك مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة ونواف سلام".