ماكرون يهنئ بري بإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية: التزام فرنسا الإستمرار بدعم لبنان



تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية ، مثنياً على دوره وجهوده بإنجاز الوعد الذي قطعه في سبيل إتمام الإستحقاق في لحظة تاريخية للبنان ، مؤكداً التزام فرنسا الإستمرار بدعم لبنان في كل المجالات لا سيما الجيش اللبناني والحرص على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان واعداً بزيارة لبنان في القريب العاجل .



بدوره، رئيس مجلس النواب، شكر الرئيس الفرنسي وفرنسا وقوفهم الدائم الى جانب لبنان ومشاركتهم في قوات اليونيفل وفي اللجنة الخماسية الفنيه التي تشرف على تنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار ، مشدداً له على أهمية الإلتزام بوقف النار ووقف الخروقات الاسرائيلية وإنسحاب اسرائيل ضمن مهلة 60 يوما من كل الاراضي اللبنانية.