أدرعي: طائرة مسيرة هاجمت مسلحين في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي انه "في وقت سابق اليوم، تم رصد عدد من المسلحين وهم يخرجون من مبنى عسكري كان يستخدمه حزب الله في جنوب لبنان، حيث هاجمت طائرة لسلاح الجو المسلحين لإزالة التهديد.



وقال ادرعي عبر منصة "إكس": يبقى الجيش الاسرائيلي ملتزمًا بتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ومنتشرًا في جنوب لبنان ليعمل لازالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".



