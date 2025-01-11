أدرعي: طائرة مسيرة هاجمت مسلحين في جنوب لبنان

#عاجل 🔸 في وقت سابق اليوم تم رصد عدد من المخربين وهم يخرجون من مبنى عسكري كان يستخدمه حزب الله الارهابي في جنوب لبنان حيث هاجمت طائرة لسلاح الجو المخربين لإزالة التهديد.
🔸يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ومنتشرًا في جنوب لبنان ليعمل لازالة كل…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 11, 2025
#عاجل 🔸 في وقت سابق اليوم تم رصد عدد من المخربين وهم يخرجون من مبنى عسكري كان يستخدمه حزب الله الارهابي في جنوب لبنان حيث هاجمت طائرة لسلاح الجو المخربين لإزالة التهديد.
🔸يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ومنتشرًا في جنوب لبنان ليعمل لازالة كل…