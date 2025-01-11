غوتيريس هنأ الرئيس عون بانتخابه… ويزور لبنان السبت المقبل

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس هنأه فيه بإنتخابه رئيساً للجمهورية متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الوطنية الجديدة .



وأكد غوتيريس على دعم الامم المتحدة للبنان في المجالات كافة واستمرارها في المساعدة التي تتطلبها الأوضاع الراهنة من خلال المنظمات الدولية العاملة في لبنان.



وأبلغ غوتيريس الرئيس عون رغبته في زيارة لبنان يوم السبت المقبل للتهنئة والبحث في برنامج عمل المنظمات الدولية في المرحلة المقبلة.



وشكر الرئيس عون غوتيريس على تهنئته، مقدراً الدعم الذي تقدمه الامم المتحدة للبنان في الميادين كافة، مرحباً بالزيارة التي يعتزم السيد غوتيريس القيام بها إلى لبنان.