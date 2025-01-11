استشهاد أحد العسكريين نتيجة انقلاب ملالة للجيش في منطقة حداتا - بنت جبيل

أعلنت قيادة الجيش، أنه أثناء استكمال الجيش انتشاره في القطاع الغربي، انقلبت ملالة في منطقة حداتا – بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وتعرّض آخر لإصابة طفيفة.