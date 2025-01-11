الشرع اتصل بالرئيس عون مهنئًا... وهذا ما تم التأكيد عليه

تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، اتصالا من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أعرب فيه الشرع عن تهانيه للعماد عون بانتخابه رئيساً لجمهورية لبنان، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.



وأكد الطرفان في خلال الاتصال، على أهمية بناء وتطوير العلاقات الإيجابية بين سوريا ولبنان، وتعزيز القواسم المشتركة التي تجمعهما.