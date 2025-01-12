وزير خارجية الكويت يزور لبنان قريبًا

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن أنّ وزير الخارجية عبدالله اليحيا سيغادر البلاد كتجهًا إلى بيروت في زيارة رسمية قريبًا، ممثلًا عن وزراء دول مجلس التعاون الخليجيّ، وسيلتقي بالقيادات اللبنانية.



وأوضح مصدر دبلوماسيّ لـ"القبس"، أنّ هذه الزيارة تعكس التزام الكويت ودول مجلس التعاون "دعم الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".



وأكّد المصدر أنّ الزيارة سيتخللها بحث العديد من النقاط ابرزها دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.



وقال المصدر إنّ اليحيا سيناقش ضرورة استعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسيّ وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كلها.