بوحبيب إلى الرياض... اجتماع وزاريّ في شأن سوريا

وصل وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، إلى الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاريّ في شأن سوريا.



وسيحضر وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية إضافة الى وزراء خارجية مشاركين من دول عربية وغربية، أمين عام جامعة الدول العربية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي، ومبعوث الامم المتحدة الى سوريا.