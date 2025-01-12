منيمنة للـLBCI: تواصلت مع النواب الـ5 زملائي وهم معنا وسبق أن سمينا نواف سلام وما زلنا داعمين له

أوضح النائب ابراهيم منيمنة أن "بعد وصول العماد جوزاف عون الى رئاسة الجمهورية وخطاب القسم كان من الضروري وضع تصور لدور رئاسة الحكومة في هذه المرحلة والتي يجب أن تكون متماهية مع خطاب القسم"، مضيفا أن "خطاب القسم عكس طموحنا كجو تغييري".



وأكد منيمنة، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد مع الاعلامي يزبك وهبة عبر شاشة الـ LBCI، أن "تواصلت مع النواب الـ5 زملائي وهم معنا، ولم يعلن جميع النواب خياراتهم، ونعتبر أن هذه المعركة ضرورية".



ورأى أن "ترشحنا ضروري، وهناك قنوات مفتوحة مع المعارضة، ونحن على استعداد للوصول الى حل مهم، ومنفتحون على كل الخيارات".



وأشار منيمنة الى أن "سبق أن سمينا نواف سلام وما زلنا داعمين له، واذا ما صار تلاق حول هذا الاسم فسنبحث فيه طبعًا".



وشدد على أن "الاتصالات قائمة ومكثفة وتحتاج لبعض الوقت، وموقفنا من ترشحي ثابت وهناك ترقب لمواقف باقي الكتل".



