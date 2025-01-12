هاشم للـLBCI: توجهنا الحالي هو اختيار اسم ميقاتي انطلاقًا من العناوين التي أطلقها الرئيس عون

أكّد النائب قاسم هاشم أنّ توجهه الحالي في شأن تسمية رئيس للحكومة المقبلة هو اختيار اسم نجيب ميقاتي.وأوضح للـLBCI أنّ ذلك يأتي انطلاقًا من العناوين التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزيف عون.وقال: "تستوجب الظروف مسارًا لترجمة خطاب الرئيس."وأعلن أنّ أساس التواصل مع الرئيس عون هو طريقة صياغة مستقبل المرحلة وتشكيل الحكومة والانسحاب الاسرائيلي من لبنان.وقال: "علينا أن نكون واقعيين في هذه المرحلة وعلى الكتل الاستعجال في بدء تنفيذ مسار الحكومة المقبلة وعلينا الأخذ بعين الاعتبار التركيبة اللبنانية."