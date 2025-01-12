جرادي للـLBCI: ما حصل من ترشيحات من المعارضة يهدف إلى إعادة ايصال ميقاتي وشرذمة أصوات المعارضة

أكّد النائب الياس جرادي أنّ ما حصل من ترشيحات من المعارضة - من دون تنسيق مع كل قوى المعارضة - يهدف إلى إعادة ايصال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشرذمة أصوات المعارضة.



وقال للـLBCI إنّ الترشيحات، التي حصلت على الأرجح تمت "بحبكة ميقاتية".



وأضاف: "بالتالي نحن ذاهبون إلى تسمية شخص يمثل نهجنا السياسيّ أو بورقة بيضاء، علمًا انّنا كنّا قد عملنا بجدية لايصال مرشح جديّ وذلك بصفات وطنية والاول كان نواف سلام ويليه عبد الرحمن البزري ويبقى مرشحنا الاول خطاب القسم."