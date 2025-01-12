الراعي: عون يكسب ثقة اللبنانيّين في لبنان والخارج وثقة الدول الصديقة

رحّب البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي بانتخاب رئيس للجمهوريّة "بشخص العماد قائد الجيش جوزيف عون، الذي يكسب ثقة اللبنانيّين في لبنان والخارج وثقة الدول الصديقة".



ورأى الراعي، في قداس الأحد، أنّ خطاب القسم لقي استحسانًا عارمًا، لما فيه من وعود وعهود تجيب على واقع الحياة في لبنان.



وقال: "قدّم رؤية وطنيّة جديدة قوامها قيام دولة المؤسّسات والعدالة انطلاقًا من الدستور ووثيقة الوفاق والتكاتف في وجه الشدائد، لأنّ سقوط أحدنا يعني سقوطنا جميعًا."



وأكّد أنّ عون شدّد على تغيير الإداء السياسيّ وتعزيز دولة القانون: "فلا حصانة لفاسد أو مجرم، بل مكافحة تهريب المخدّرات وتبييض الأموال".



وتمنّى أن تُتمّم أمنيات الرئيس الجديد، لخير اللبنانيّين.