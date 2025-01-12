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قبلان: لنربح مكونات البلد الداخلية قبل أن نربح الخارج

أخبار لبنان
2025-01-12 | 04:34
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قبلان: لنربح مكونات البلد الداخلية قبل أن نربح الخارج
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قبلان: لنربح مكونات البلد الداخلية قبل أن نربح الخارج

رأى المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّه "يجب أن نربح مكونات البلد الداخلية قبل أن نربح الخارج".

وقال، في بيان: "لا شك في أنّ البلد يخضع للحظة فحص وطنيّ حسّاس وواقع البلد مفتوح على ثقة مجروحة أو ثقة تتناوبها القطيعة السياسية والولاءات الخارجية المختلفة، والحذر سيد الموقف."

وأضاف: "ثمن السيادة الوطنية كبير وهائل والإستراتيجية الضامنة للبنان كانت وما زالت ثلاثية جيش وشعب ومقاومة وما جرى بالخيام دليل مطلق على هذه الحقيقة السيادية الضامنة للبنان."

وشدّد على أنّ مشاريع حصر السلاح محسوم أنّها خارج ثلاثية الإستراتيجية الدفاعية للبنان والقيمة الوطنية للسلاح، "الذي استردّ لبنان وهزم إسرائيل في بلدات الحافة الأمامية تساوي القيمة السيادية للبنان والمواقف الفارغة لا تفيد، وحركة "أمل" و"حزب الله" ركن وثيق وضلع سيادة لبنان.

ورأى أنّ المطلوب هو تأكيد الشراكة الميثاقية والمصالح الوطنية بعيدًا من سكاكين العالم، "ويجب الحذر من أي خطأ داخلي كبير لأن ذلك يضع لبنان بقلب الكوارث، والتشكيل الحكوميّ للبنان يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الثقل النيابيّ والسياسيّ".

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