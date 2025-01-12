العبسي: الرئيس جوزف عون جاء حاملًا معه أحلامنا ورغبة في التعافي وعزمًا على النهوض

أعلن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي دعمه لرئيس الجمهورية الجديد العماد جوزيف عون "واستعداده لمساندته في إنجاز المستقبل الذي رسمه في خطاب القسم".وتمنّى أن تستقيم الأمور والأوضاع في هذا العهد وأن تكون المواطنة هي معيار التعامل، قائمةً على التشارك وليس على التحاصص وعلى الواجبات، "فلا تُهمَل وعلى الحقوق فلا تُهضَمُ بل تعطى لأصحابها، أفرادًا كانوا أم جماعات أم طوائف، بِلا منّيّة أو استعلاء أو ابتزاز وكأنّ الحقوق يجب استجداؤها في كلّ مرّة".ورأى أنّ ما يقال عن وحدة المسيحيّين فيما بينهم يقال عن وحدة اللبنانيّين.ودعا كلّ مواطن إلى أن يسعى إلى القضاء على كلّ ما من شأنه أن يجعل المجتمع يتفسّخ وأن يسعى إلى القضاء على التخاصم والتعادي والانقسام على الذات، "حتّى نتمكّن من بناء بلدنا من جديد ونسير كلّنا معًا نحو المستقبل من دون هيمنة أو فرض رأي بل معتمدين خصوصًا الهوّيّة الثقافيّة المنسوجة من عناصر ومقوّمات وأدبيّات وأخلاق يستطيع الجميع أن يسهموا فيها".كما دعا إلى أن زرع السنة الجديدة ببذار الخير والسلام والتضامن والوحدة.وقال: "عملنا في هذه السنة بنوع خاصّ أن نكون بناة جسور سواء أكان في العائلة أم في المجتمع أم في الوطن فنكونَ بذلك شهودًا على أنّ الخير يغلب دائمًا الشرّ والجمالُ البشاعةَ."