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شيخ العقل: نأمل بانطلاقة جديدة للعهد لبناء الوطن وحكومة قادرة على تحقيق الاهداف المنشودة
أخبار لبنان
2025-01-12 | 07:57
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شيخ العقل: نأمل بانطلاقة جديدة للعهد لبناء الوطن وحكومة قادرة على تحقيق الاهداف المنشودة
أمل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، ان "يكون لبنان امام مرحلة جديدة، تطوي الازمات الطويلة التي تراكمت على مدى السنوات المنصرمة"، مجددا تأكيده "الثقة بالعهد الجديد للعمل بتصميم وعزم، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال التصدي للاستحقاقات الكبيرة ومعالجة الملفات التي راكمتها الفترة الماضية".
وخلال جولة روحية - اجتماعية قام بها على عدد من قرى منطقتي جرد عاليه والشوف، ابدى الشيخ ابي المنى "ثقته بالعهد الجديد، في السعي لبناء الوطن على أسس متينة وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، تواكب الروح الايجابية التي برزت مع الاستحقاق الرئاسي، وتكون قادرة على دفع الأمور على السكة الصحيحة المطلوبة، لاستعادة الثقة داخليا وخارجيا، بما يتيح المجال لتحقيق الأهداف المرجوّة والاستقرار المنشود".
وأشار الى ان "نتائج زيارته والأستاذ وليد بك جنبلاط والوفد إلى قصر الشعب في سوريا الايجابية جدا، وبما يؤمل به من مصلحة مشتركة للبلدين وللطائفة التوحيدية في آن".
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