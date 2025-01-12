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بلدية ميس الجبل: تدابير استثنائية مع بدء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بتنفيذ خطة الانتشار
أخبار لبنان
2025-01-12 | 08:14
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بلدية ميس الجبل: تدابير استثنائية مع بدء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بتنفيذ خطة الانتشار
صدر عن بلدية ميس الجبل البيان التالي:
"في الأيام والساعات المقبلة، سيبدأ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بتنفيذ خطة الانتشار في بلدة ميس الجبل والقرى المجاورة، بناءً على قرار وقف اطلاق النار وبنود تنفيذه.
وعليه، سيتخذ عناصر الجيش اللبناني تدابير استثنائية وخاصة تمنع بموجبها الدخول الى البلدة، وذلك الى حين الانتهاء من عمليات الكشف والانتشار حسب المدة الزمنية التي تحددها لجنة مراقبة تنفيذ القرار، فالطرقات مغلقة والاحياء مفخخة ويوجد الكثير من الذخائر غير المنفجرة وهي بحاجة للتعامل معها من قبل فرق الهندسة في الجيش اللبناني، كذلك ستتولى فرق الجيش اللبناني والفرق الصحية مهمة انتشال جثامين شهدائنا الابطال الذين بفضل تضحياتهم وتضحياتكم وصبركم يا أهلنا الكرام، نشهد في هذه الأيام اقتراب العودة الآمنة والكريمة والعزيزة الى ديارنا وبلدتنا..
يا أهلنا واخوتنا، صبرتم كثيراً، واليوم نراهن على وعيكم والتزامكم وصبركم، فالمرحلة حساسة وخطيرة، والعدو الإسرائيلي ما زال يقوم بعدة خروقات ويستهدف الآمنين والمدنيين، وما العودة الا صبر ساعة، سنوافيكم بكل الخطوات اللاحقة عبر بيانات تفصيلية دائمة، يرجى منكم عدم المغامرة والالتزام بتوجيهات الجيش اللبناني..
وتؤكد البلدية جهوزيتها لمواكبة الجهات الرسمية والوزارات المعنية خلال مرحلة العودة وما يليها في فترة إعادة الاعمار والتعافي..
قريباً سنعود الى مدينة ميس الجبل الحبيبة، نشيّع شهداءنا ونقبّل ترابنا، ونعيد بناء بيوتنا ومؤسساتنا بتعاوننا ووفائنا لارضنا وقضيتنا".
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