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رئيس مجلس الوزراء العراقي اتصل بالرئيس جوزاف عون مهنئا: نشدد على دعم العراق للبنان بمختلف المجالات
أخبار لبنان
2025-01-12 | 09:50
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رئيس مجلس الوزراء العراقي اتصل بالرئيس جوزاف عون مهنئا: نشدد على دعم العراق للبنان بمختلف المجالات
أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني السيد جوزاف عون، هنَّأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية.
وأكد سيادته، خلال الاتصال، عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وشدد السيد السوداني على دعم العراق للبنان في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة.
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