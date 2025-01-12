اللقاء الديمقراطي: لإجراء المزيد من المشاورات واسم الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة يعلن غداً

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعًا بحضور الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، راجي السعد وفيصل الصايغ، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، ورئيس تحرير جريدة "الأنباء" صلاح تقي الدين، للتداول في مسألة الإستشارات النيابية الملزمة المقرر عقدها غداً في قصر بعبدا.



وقررت الكتلة إجراء المزيد من المشاورات وترك مسألة اعلان اسم الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة العتيدة ليعلنه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط غداً بعد الإستشارات النيابية في بعبدا.