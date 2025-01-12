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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-01-12 | 11:28
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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم يوم الاثنين في 13 كانون الثاني 2025 باستقبال طلبات الافادات العقارية وطلبات سندات البدل عن ضائع للمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي وهي حصراً (الشياح – حارة حريك – برج البراجنة – الليلكي- تحويطة الغدير- الحدث) ويومي الثلاثاء والخميس في 14 و16 كانون الثاني 2025 باستقبال معاملات جديدة وبتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة أيام الأسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
كما أفادت في بيان، بأن أمانة السجل العقاري في بالشوف ستقوم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في 13-14-15-16 كانون الثاني 2025بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الأسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وسوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 16 كانون الثاني 2025 معاملات جديدة.
وبحسب البيان، فإن أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم الخميس في 16 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيينفي المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه.
- أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم يوم الثلاثاء في 14 كانون الثاني 2025 باستقبال معاملات جديدة وذلك لغاية الساعة ١٢ ظهرا وستقوم نهار الخميس في 16 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم ستقوم يوم الثلاثاء في 14 كانون الثاني 2025 باستقبال معاملات جديدة ويوم الاربعاء في 15 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وحددت المديرية العامة للشؤون العقارية آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية،
WWW.LRC.GOV.LB
ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
أخبار لبنان
المديرية العامة للشؤون العقارية
أمانة السجل العقاري
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