الدفاع المدني: انتشال جثامين وأشلاء ١١ شهيدا في طيرحرفا وجثامين وأشلاء ٥ شهداء في علما الشعب

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لها تمكنت وبتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين وأشلاء ١١ شهيدا من بلدة طيرحرفا، بالإضافة إلى جثمانين وأشلاء ٥ شهداء من بلدة علما الشعب، في إطار جهودها المستمرة للبحث عن المفقودين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وقد تم تسليم الجثامين والأشلاء إلى الجهات المعنية لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA) لتحديد هويات الشهداء.



كما أعلنت أن فرق الإنقاذ تستمر في العمل اليومي المتواصل بالتعاون مع الجيش، بهدف العثور على جميع المفقودين، حيث سيتم استكمال عمليات المسح في المناطق المستهدفة وفق الخطة المعتمدة.



وفي سياق متصل، عملت فرق الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة في بلدة أرزون، بالتزامن مع قيام الجيش بتفجير مخلفات العدوان الإسرائيلي على البلدة، في خطوة تهدف إلى إزالة التهديدات التي تشكلها هذه المخلفات على حياة السكان.