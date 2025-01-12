التكتل الوطني المستقل: قررنا أن تكون كتلتنا داعمة للعهد

عقد نواب "التكتل الوطني المستقل" أول اجتماع لهم بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون في دارة النائب فريد هيكل الخازن في جونيه، وذلك لتحديد موقف التكتل من مسألة رئاسة الحكومة.



وعقب الاجتماع، قال النائب الخازن: "اجتماع اليوم ليس هدفه تسمية رئيس للحكومة، فنحن في اطار المشاورات حول التسمية ولكن الاهم اخذنا قرارا استراتيجيا ان تكون كتلتنا كتلة داعمة للعهد وداعمة لرئيس الجمهورية ولخطاب القسم، وللمرحلة الجديدة التي دخل بها البلد".



وأضاف: "نحن سنكون الى جانب القصر الجمهوري بتوجهاته ومشروعه الانقاذي والاصلاحي ومسألة حصر السلاح بالدولة اللبنانية واعادة الاعمار والانفتاح على الدول العربية والمجتمع الدولي، ونحن درسنا الخطاب جيدا، وسنكون في هذا التموضع السياسي الى جانب رئيس الجمهورية".



وعن تسمية رئيس الحكومة، أشار الخازن إلى أن مشاوراتهم كتكل وطني مستقل مستمرة وكذلك مع الكتل النيابية الأخرى والدوائر المحيطة بالقصر الجمهوري، قائلا: "غدا سنعلن موقفنا بما لا يعرقل العهد".



ولفت الخازن الى ان "وضع البلد اكبر بكثير من التحدث عمن يريد الدخول الى الحكومة ومن لا يريد، فالمؤسسات في البلاد متوقفة ومعطلة، والهم كيفية النهوض بالبلد، وننتظر على أي حال شكل الحكومة، هل تكون حكومة سياسية او تكنوقراط او أحزاب".



وعن القرار الذي اتخذه النائب ميشال المر بالتوجه منفردا الى الاستشارات النيابية، أكد الخازن أن النائب المر "يبقى زميلنا، وهناك علاقات معه".