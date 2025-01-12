أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
أرض الواقع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفد إماراتي في لبنان لإجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح السفارة الإماراتية

أخبار لبنان
2025-01-12 | 16:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفد إماراتي في لبنان لإجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح السفارة الإماراتية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفد إماراتي في لبنان لإجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح السفارة الإماراتية

استجابة لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزيف عون، وصل وفد إماراتي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة اللبنانية - بيروت لإجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

‎وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إلى أن إعادة فتح السفارة يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق.

‎وأكدت الوزارة أن إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات.

أخبار لبنان

لبنان

الإمارات

وفد إماراتي

سفارة

LBCI التالي
جرادي للـLBCI: ما حصل من ترشيحات من المعارضة يهدف إلى إعادة ايصال ميقاتي وشرذمة أصوات المعارضة
هاشم للـLBCI: توجهنا الحالي هو اختيار اسم ميقاتي انطلاقًا من العناوين التي أطلقها الرئيس عون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-09

الإمارات تتسلّم عبد الرحمن القرضاوي المرحّل من لبنان وتوقفه

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-09

السفارة الأميركية في لبنان تؤكد التزامها العمل "بشكل وثيق" مع الرئيس الجديد

LBCI
خبر عاجل
2025-01-07

مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-07

السفارة الأميركية: آلية مراقبة عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:13

ياسين ياسين: ندعم بكل قناعة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:40

إسرائيل تنسحب ببطء وتفتك بالقطاع الزراعي لسنوات

LBCI
خبر عاجل
16:24

ابراهيم منيمنة: أعلن سحب ترشحي لصالح القاضي نواف سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:10

عشية الاستشارات النيابية... هكذا ستتوزّع تسميات النواب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:45

وليد جنبلاط يحضر اجتماع اللقاء الديمقراطي والتوجه للتريّث في التسمية

LBCI
آخر الأخبار
06:26

معلومات للـLBCI: النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة منفردا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد

LBCI
خبر عاجل
05:36

معلومات للـLBCI: نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس انه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته

LBCI
أخبار دولية
14:52

زيلينسكي يبدي "استعداده" لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب كوريين شماليين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:40

إسرائيل تنسحب ببطء وتفتك بالقطاع الزراعي لسنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:10

عشية الاستشارات النيابية... هكذا ستتوزّع تسميات النواب

LBCI
آخر الأخبار
15:44

غارة جديدة تستهدف المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين (فيديوهات)

LBCI
آخر الأخبار
15:36

غارات إسرائيلية متتالية على بلدة حومين الفوقا (صورة وفيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

في دبي... رحلة تمتد لـ25 دقيقة من الخوف والإثارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هادي حبيب يواصل كتابة التاريخ ويحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

المحروقات من لبنان الى سوريا... فرصة للتوريد شرعيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:36

معلومات للـLBCI: نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس انه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته

LBCI
خبر عاجل
05:08

بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني

LBCI
آخر الأخبار
06:26

معلومات للـLBCI: النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة منفردا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد

LBCI
أخبار دولية
04:45

مشاهد مرعبة من الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس (صور)

LBCI
خبر عاجل
13:00

مصادر للـLBCI: النائب ابراهيم منيمنة يؤكد التزامه بسحب ترشيحه في حال توسعت مروحة التوافق على نواف سلام

LBCI
خبر عاجل
15:08

تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة

LBCI
أخبار دولية
10:26

بيان الرياض: مطالبة الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا

LBCI
أخبار لبنان
11:28

بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More