وفد إماراتي في لبنان لإجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح السفارة الإماراتية

استجابة لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزيف عون، وصل وفد إماراتي رفيع المستوى اليوم إلى العاصمة اللبنانية - بيروت لإجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.



‎وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إلى أن إعادة فتح السفارة يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق.



‎وأكدت الوزارة أن إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات.