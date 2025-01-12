ياسين ياسين: ندعم بكل قناعة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة

ندعم بكل قناعة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان. يتمتع القاضي سلام بالنزاهة والكفاءة والخبرة الدولية التي يحتاجها بلدنا للخروج من أزماته المتراكمة.
آن الأوان لتكون لدينا حكومة مستقلة وشفافة تعمل بجدية على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ لبنان من… pic.twitter.com/lVHxzz2JFN
— Yassine Yassine - النائب ياسين ياسين (@Yassine1) January 12, 2025
ندعم بكل قناعة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان. يتمتع القاضي سلام بالنزاهة والكفاءة والخبرة الدولية التي يحتاجها بلدنا للخروج من أزماته المتراكمة.
آن الأوان لتكون لدينا حكومة مستقلة وشفافة تعمل بجدية على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ لبنان من… pic.twitter.com/lVHxzz2JFN