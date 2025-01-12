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ياسين ياسين: ندعم بكل قناعة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة

أخبار لبنان
2025-01-12 | 17:13
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ياسين ياسين: ندعم بكل قناعة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة
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ياسين ياسين: ندعم بكل قناعة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة

أعلن النائب ياسين ياسين دعم تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "ندعم بكل قناعة تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان". 
وأشار الى أن القاضي سلام يتمتع بالنزاهة والكفاءة والخبرة الدولية التي يحتاجها لبنان للخروج من أزماته المتراكمة.

وقال: "آن الأوان لتكون لدينا حكومة مستقلة وشفافة تعمل بجدية على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية. نواف سلام هو الخيار الأمثل لقيادة هذه المرحلة الصعبة ووضع لبنان على طريق التعافي والاستقرار".

وأضاف: "لبنان بحاجة إلى رجال دولة حقيقيين، ونواف سلام هو أحد هؤلاء".
 

أخبار لبنان

ياسين ياسين

نواف سلام

الحكومة

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