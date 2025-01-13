عطية للـLBCI: لم نقرر بعد تسمية ميقاتي لكن هذا هو الاتجاه

أعلن النائب سجيع عطية أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متقدم لدى كتلتهم، "لكن ننتظر مواقف باقي الكتل وأن تكتمل المعطيات".



وقال، في حديث للـLBCI: "نحاول الاستكمال باستيعاب الجو الدوليّ والحضن العربيّ ونبتعد عن النفور قدر الإمكان وميقاتي منسجم مع الرئيس وهذه الشخصية التي نريدها."



وأضاف: "لم نقرر بعد تسمية ميقاتي لكن المبدئيّ هو هذا الاتجاه."