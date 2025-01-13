يزبك للـLBCI: نحن ضد حكومة إئتلافية والقوات تريد حكومة متجانسة

أكّد النائب غياث يزبك احترام الديمقراطية، داعيًا إلى أن تكون حكومة متجانسة وأن يفرض رئيس الحكومة كلمته فيها وأن تحقق متطلبات اللبنانيين.



وقال للـLBCI: "نحن ضد حكومة إئتلافية والقوات اللبنانية تريد حكومة متجانسة."



وأضاف: "نحن في صلب المعارضة ونتجه في مسار يساعد العهد ولم يعد هناك معارضة وموالاة وانتخاب عون انجاز لكنّه ناقص إن لم يواكب برئيس حكومة."



وأوضح أنّ عمل رئيس الجمهورية في المنحى الدستوريّ هو تلقي آراء النواب من دون رفض محصلة الاستشارات لكن ما إذا كان لديه تجانسًا مع رئيس الحكومة فهو قادر على النهوض بحاجات البلد.