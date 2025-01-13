الحشيمي للـLBCI: بعد انسحاب مخزومي سأصوت لميقاتي

أكّد النائب بلال الحشيمي أنّ انسحاب النائب فؤاد مخزومي لم يكن طبيعيًا بالنسبة له وسيصوت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



وقال للـLBCI: "ليس جميعنا متجه نحو نواف سلام فليس جميعنا يعرفه ومن الضروري أن يكون هناك رئيس عاش معاناة الناس."



وأضاف: "بعدما أعلن مخزومي انسحابه تغيرت توجهاتنا."