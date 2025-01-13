بوصعب من قصر بعبدا: أبلغت رئيس الجمهورية بأنّني لم أسم أحدًا

أعلن النائب الياس بوصعب أنّه لم يسمع طرح أي مرشح لرئاسة الحكومة وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأنه لم يسم أحدًا.



وقال، من قصر بعبدا: "قلقون من الذهاب إلى اختلاف وكسر فريق على حساب فريق وهذا لن يسهّل بداية العهد بل سيوصلنا إلى أزمة."



وأضاف: "نتمنى التفاهم على رئيس إصلاحي يشكّل فريقًا يتوافق مع خطاب القسم."



وكشف عن أنّ الرئيس عون أكّد له انفتاح الدول كلها على لبنان وأبلغه أنّ الامارات ستفتح سفارتها.