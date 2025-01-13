وكالة أنباء الإمارات: وفد إماراتيّ موجود في لبنان حاليًا لإجراء ترتيبات لإعادة فتح السفارة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أنّ وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى موجود في لبنان حاليًا لإجراء ترتيبات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إغلاقها.



وسحبت الإمارات دبلوماسييها من لبنان وأغلقت السفارة في تشرين الأول 2021 في تضامن مع السعودية بعد أن انتقد وزير الإعلام آنذاك تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن.



وأشار وزير الخارجية السعوديّ في ذلك الوقت إلى هيمنة "حزب الله" على السياسة اللبنانية.



لكن معظم كبار القادة قتلوا وتعرضت الكثير من مواقعها في أنحاء لبنان إلى التدمير في حرب استمرت أكثر من عام مع إسرائيل.



ووصل الوفد الإماراتيّ إلى بيروت بعد يوم من اتفاق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس اللبنانيّ المنتخب حديثًا جوزاف عون على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح السفارة.



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية "إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات".