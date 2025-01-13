أبو الغيط من السراي: أشعر بالسعادة الشديدة لأنني أترقب أمورًا طيبة للبنان على أمل تسمية رئيس للحكومة مساءً

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط قبل ظهر اليوم في السراي في حضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي ورئيس مركز الجامعة في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح. وشارك في الاجتماع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.



قال ابو الغيط بعد اللقاء: ‏"زيارتي للبنان اليوم للتعبير عن عميق التهاني للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية وللرئيس اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبنان وهو الرئيس جوزيف عون. اشعر بالسعادة الشديدة لأنني اترقب امورًا طيبة بإذن الله للدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وأتمنى أيضًا في نهاية هذا اليوم أن يكون هناك توافق على رئيس وزراء في لبنان، وبالتالي تستكمل أعمدة الدولة اللبنانية، ومع استكمال هذه العناصر يكون لبنان معدًا لانطلاقة جديدة لتسوية وتصفية الكثير من المشاكل التي اعاقته على مدى سنوات بإذن الله."



وبالنسبة إلى توقعاته بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، قال: "لا أعرف ولا أستطيع أن اتكهن، الأمر في يد البرلمان ومجلس النواب يقرر الاسم، ولا حديث قبل ظهور الصورة النهائية مساء اليوم".