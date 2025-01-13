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شقير يُبلغ حبيب دعمه فتح شارع المصارف في بيروت

أخبار لبنان
2025-01-13 | 05:54
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شقير يُبلغ حبيب دعمه فتح شارع المصارف في بيروت
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شقير يُبلغ حبيب دعمه فتح شارع المصارف في بيروت

 زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور أمين سرّ الهيئات ألفونس ديب. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان عموماً، في حين تم التركيز على إمكانية إعادة فتح شارع المصارف في بيروت أمام جميع اللبنانيين ولا سيما القاطنين والعاملين في وسط بيروت.

وصرّح شقير بعد اللقاء: بعد الفرحة الكبيرة التي عمّت لبنان واللبنانيين بانتخاب فخامة رئيس الجمهورية وتلمّسنا هذه الفرحة المصحوبة بالأمل في أن تكون أوضاع البلاد أفضل في المرحلة المقبلة بعد المعاناة القاسية والظروف الصعبة التي عشناها، أما اليوم ينتابنا شعور بالتفاؤل والأمل.

وتمنى شقير "إزالة كل الحواجز في وسط بيروت، فالعاصمة بيروت ستكون آمنة بإذن الله، وهي للجميع وتحبّ الجميع". 

وطالب بدايةً، "بفتح شارع المصارف في بيروت نظراً إلى رمزيّته، إذ ما من أحد إلا ويعرف هذا الشارع منذ 100 سنة حتى اليوم. من هنا نتمنى أن يُعاد فتح شارع المصارف في أسرع وقت ممكن، على أن يتم فتح كل شوارع المنطقة شيئاً فشيئاً، لأن الوسط التجاري هو قلب لبنان، وإذا كان القلب سليماً فلبنان كله سليم".

حبيب
أما حبيب فشكر من جهته الوزير شقير على "دعمه هذا المطلب الجوهري"، وتمنى أن "يتم فتح كل طرقات لبنان على بعضها البعض، والانطلاق بدايةً من شارع المصارف في بيروت".

وكشف في هذا السياق، عن "زيارات قريبة سيقوم بها إلى المسؤولين المعنيين للبحث في كيفية ترجمة هذا المطلب على أرض الواقع، ليصبح في إمكان جميع اللبنانيين زيارة وسط بيروت من دون عناء الحواجز الإسمنتية".

أخبار لبنان

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