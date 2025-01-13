السوداني لبري: للبحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب اللبنانيّ نبيه برّي، هنأه فيه بمناسبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، والإيفاء بالاستحقاق الدستوريّ.



وأعرب، خلال الاتصال، عن أمله بأن يشهد لبنان استقرارًا وازدهارًا بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون.



وأكّد موقف العراق الداعم لأمن لبنان الشقيق واستقراره، ولكل الخطوات التي تعزز الاستقرار لتجاوز آثار الحرب الأخيرة وتداعياتها.



كما شهد الاتصال البحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين فضلًا عن استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.