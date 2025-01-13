منصوري: إزالة العوارض الأسمنتية من أمام مصرف لبنان وفتحه أمام الجمهور

أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قرارًا بإزالة العوارض الأسمنتية من أمام مصرف لبنان وفتحه أمام الجمهور.كما فتح متحف العملات ومتحف اللوحات الفنية في المصرف اعتبارًا من الاول من شباط ٢٠٢٥.