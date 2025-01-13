سفير المملكة يستقبل السفير التركي الجديد لدى لبنان



إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة اليوم، السفير التركي الجديد لدى لبنان، مرات لوتيم.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وعرض لأبرز المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة،بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.