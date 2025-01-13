بري بحث مع أبو الغيط في الاوضاع وإنتخاب الرئيس وتلقى إتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق، في حضور المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.



اللقاء كان مناسبة هنأ فيه أبو الغيط رئيس المجلس على إنجاز انتخاب رئيس جديد للجهورية كما تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وتلقى بري إتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على الجهود التي بذلها لإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية والجهد الذي بذله لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان .



على صعيد آخر تلقى بري إتصالا من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على لبنان هنأه فيه على الجهود التي بذلها لإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية كذلك الجهد الذي بذله لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .



بدوره الرئيس بري توجه بالشكر للعراق بشخص رئيس الحكومة والمرجعية الرشيدة والشعب العراقي على وقوفهم الدائم الى جانب لبنان في مختلف الحقبات ، لا سيما في المرحلة الراهنة بإحتضان العراقيين لإشقائهم النازحين اللبنانيين خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان .



الإتصال كان أيضا مناسبة إتفق فيها رئيس المجلس والرئيس السوداني على أهميه تنسيق المواقف بين البلدين.