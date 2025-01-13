الدفاع المدني: انتشال اشلاء ١٠ شهداء في طيرحرفا وأشلاء شهيد في شمع

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، انه "في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها فرق البحث والإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، وبتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، تمكنت الفرق بتاريخ اليوم الاثنين الواقع في ١٣-١-٢٠٢٥ من انتشال أشلاء عشرة شهداء من بلدة طيرحرفا، بالإضافة إلى أشلاء شهيد من بلدة شمع، وذلك ضمن العمليات الجارية للبحث عن المفقودين نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.



تم نقل الأشلاء إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، بما فيها فحوصات الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويات الشهداء".



واكدت المديرية "استمرارها في تنفيذ عمليات البحث بالتنسيق مع الجيش اللبناني وفق الخطة المقررة، وذلك حتى استكمال عمليات المسح والعثور على كافة المفقودين".