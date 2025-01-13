"الميدل ايست": الاخبار عن توقف رحلاتنا الى العراق عارية عن الصحة ونعمل وفق الجدول المعتاد

أعلنت شركة "طيران الشرق الاوسط" في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول أخبارا مفادها توقف جميع رحلات طيران الشرق الأوسط الى العراق"، موضحة أن "جميع هذه الأخبار هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلا".وأوردت الشركة جدول رحلاتها الى العراق وفق الجدول المعتاد التالي:لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:- الخط الارضي: 01-629999- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb".