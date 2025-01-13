سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان تأمل تشكيل حكومة "سريعا" لإطلاق إصلاحات "ملحة"

أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال الاثنين عن أملها في تشكيل حكومة جديدة في لبنان "سريعا" من أجل إطلاق إصلاحات "ملحة"، بعيد تسمية القاضي نواف سلام لتشكيلها.



وقالت دو وال في منشور على منصة إكس "من المشجع أن نرى الأمور تسير قدما في لبنان. ونأمل في أن يتم تشكيل حكومة سريعا لإطلاق الإصلاحات الملحة وإعادة إحياء مؤسسات الدولة لصالح جميع اللبنانيين".

