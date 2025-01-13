أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبو الغيط من بعبدا: دعوت الرئيس لزيارة الجامعة العربية ونأمل ان يكون هناك تشكيلة وزارية سريعة

أخبار لبنان
2025-01-13 | 13:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبو الغيط من بعبدا: دعوت الرئيس لزيارة الجامعة العربية ونأمل ان يكون هناك تشكيلة وزارية سريعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أبو الغيط من بعبدا: دعوت الرئيس لزيارة الجامعة العربية ونأمل ان يكون هناك تشكيلة وزارية سريعة

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ان "لديه احتراماً عميقاً لشخص الرئيس جوزف عون، وانه على ثقة بأن الكثير من الأمور ستتحرك الى الامام، وبشكل وايقاع سريعين للغاية، لم يسبق للدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة ان شهدتهما".
 
وإذ تمنى "تشكيل الحكومة اللبنانية بشكل سريع، وجه دعوة الى الرئيس عون لزيارة الجامعة العربية والقاء كلمة في مجلس المندوبين الدائمين، او في مجلس وزراء الجامعة".
 
كلام الأمين العام جاء في نهاية الزيارة التي قام بها الى قصر بعبدا حيث هنأ الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وذلك على رأس وفد ضم الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، ورئيس مركز الجامعة في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح، ومديرة إدارة المشرق الوزيرة المفوضة لمى قاسم، والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الوزير المفوض جمال رشيدي، ونائب رئيس المركز في بيروت المستشار الدكتور يوسف السبعاوي.
 
وحضر عن الجانب اللبناني المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المستشارة الدبلوماسية السفيرة جان مراد ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
 
في مستهل اللقاء، هنأ السيد أبو الغيط الرئيس عون على انتخابه، متمنيا له "التوفيق في المهمة الموكلة اليه، مشيداً بحكمته وخبرته من خلال المواقع التي حلّ فيها وآخرها قيادة الجيش. وأمل الأمين العام ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن".
 
وشكر الرئيس عون السيد أبو الغيط على زيارته، مقدرا "المواقف التي يعلنها دائماً دعما للبنان داخل الجامعة العربية وخارجها". واكد انه "سيعمل بالتعاون مع الجميع، من اجل الاستقرار السياسي في البلاد والذي لا يتحقق الا من خلال ثقة العالم بلبنان".
 
واعرب عن امله في ان "ينجز تشكيل الحكومة للانطلاق في مسيرة إعادة النهوض وفق ما ورد في خطاب القسم".

وبعد اللقاء، تحدث السيد أبو الغيط الى الصحافيين فقال: "تشرفت مساء اليوم بمقابلة الرئيس جوزف عون، الرئيس اللبناني المنتخب، وعبرت له عن عميق التهاني وايضاً للشعب اللبناني والدولة اللبنانية المتقدمة. لبنان له معزة خاصة في العالم العربي، وبصفتي امينا عاما لجامعة الدول العربية، فإن كل ما يتعلق بلبنان نهتم به نحن في الجامعة العربية وفي العالم العربي. لدي احترام عميق لشخصية الرئيس جوزف عون، وثقة بأن الكثير من الأمور ستتحرك الى الامام، وبشكل وايقاع سريعين للغاية، لم يسبق للدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة ان شهدتهما".
 
وأضاف:" قدمت دعوة للرئيس عون لزيارة الجامعة العربية والقاء كلمة في مجلس المندوبين الدائمين، او في مجلس وزراء الجامعة. أتمنى النجاح في مستقبل الأيام، وآمل ان يكون هناك تشكيلة وزارية سريعة تستجيب لكل ما هو مطلوب لبنانيا. كل التهنئة للشعب اللبناني والدولة اللبنانية ولفخامة الرئيس شخصياً".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الغيط

بعبدا:

الرئيس

لزيارة

الجامعة

العربية

ونأمل

تشكيلة

وزارية

سريعة

LBCI التالي
تسميات النواب المرتقبة للاستشارات النيابية الملزمة حتى الساعة الثامنة صباحًا
بوصعب من قصر بعبدا: أبلغت رئيس الجمهورية بأنّني لم أسم أحدًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-11

خواجة للـ LBCI: هناك سلاح مقاومة منصوص في كل البيانات الوزارية وهو ليس عبثياً ومن الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولن يكون أي أمر الا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وما يعزز الوحدة الوطنية

LBCI
خبر عاجل
2025-01-08

منيمنة للـLBCI: سمعت من لودريان ان مواصفات الرئيس تتحقق وهذه المرحلة تأسيسية للبنان وطالبنا أن يكون هناك مواكبة لرئيس الجمهورية ليس فقط في انتخابه بل بتطبيق الاصلاحات

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-06

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30" ردا على سؤال حول ما اذا كان بري داعما لزيارته لأحمد الشرع: بلّغت الرئيس بري ولم أسأل أحدا وبالنهاية هناك أهمية للعلاقة مع سوريا ومركزية الشام

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-15

السفير المصري للـLBCI: دعوة الرئيس نبيه بري لنا لحضور جلسة انتخاب الرئيس اشارة الى أن هناك جدّية وهناك رغبة للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

ماكرون يرحب بتكليف نواف سلام: أمل في التغيير

LBCI
أخبار لبنان
16:08

رازي الحاج لـ "عشرين 30" : نتجه للمشاركة بهذه الحكومة بطريقة فعالة

LBCI
أخبار لبنان
16:04

مارك ضو لـ "عشرين 30": الميثاق هو الدستور

LBCI
أخبار لبنان
15:35

الجميل لـ "عشرين 30": اذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-06-27

نيكول كيدمان في إطلالتها الأخيرة مع ابنتها المراهقة... كالتوأم! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
16:12

انفراجة في ملف غزة... اليكم مسودة الاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
15:35

الجميل لـ "عشرين 30": اذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها

LBCI
آخر الأخبار
11:55

أ. ف. ب : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوف مصدره اليمن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:54

اليكم طقس الايام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـLBCI في شمع وطيرحرفا ...هنا توغّلت اسرائيل وانعدمت الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أجواء العد التنازلي في اسرائيل للتوصل إلى صفقة أسرى بدأت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

يوم الإستشارات الطويل سبقته ساعات من التحركات والمشاروات إستمرت طيلة ليل أمس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نواف سلام رئيسًا مكلّفًا بتشكيل الحكومة بـ84 صوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

سلام لتشكيل الحكومة... وثنائي أمل وحزب الله يرفض التسمية ويطرح عنوان الميثاقية

LBCI
أخبار دولية
13:07

سوليفان: المفاوضون على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:19

مسؤول مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية لم يُوافق على تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة حتى يوم غد وسيكون الموعد اليوم في 3:30

LBCI
خبر عاجل
04:47

.إنتهاء القسم الأول من الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا بحصول نواف سلام على 12 صوتًا مقابل 7 لميقاتي و1 لا تسمية على أن تستكمل في الساعة الثانية من بعد الظهر

LBCI
أخبار لبنان
01:39

تسميات النواب المرتقبة للاستشارات النيابية الملزمة حتى الساعة الثامنة صباحًا

LBCI
خبر عاجل
05:40

معلومات للـLBCI: تكتل لبنان القوي يتجه للتصويت لنواف سلام والهيئة السياسية للتيار تناقش الآن الخيارات

LBCI
خبر عاجل
00:55

مخزومي: أعلن إنسحابي من الترشح إلى رئاسة الحكومة لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول إسم القاضي نواف سلام

LBCI
أخبار دولية
00:16

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافًا لحزب الله في أنحاء لبنان

LBCI
آخر الأخبار
18:38

معلومات للـLBCI: اجتماع المعارضة في مكتب النائب فؤاد مخزومي انتهى والنقاش لم يحسم حول إمكانية سحب ترشيحه لصالح القاضي نواف سلام

LBCI
آخر الأخبار
08:06

عدوان حول تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة: على كلّ الكتل أن تلتزم بموعد الإستشارات الملزمة وعليهم أن يعتادوا على الوطن الجديد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More