أبو الغيط من بعبدا: دعوت الرئيس لزيارة الجامعة العربية ونأمل ان يكون هناك تشكيلة وزارية سريعة

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ان "لديه احتراماً عميقاً لشخص الرئيس جوزف عون، وانه على ثقة بأن الكثير من الأمور ستتحرك الى الامام، وبشكل وايقاع سريعين للغاية، لم يسبق للدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة ان شهدتهما".



وإذ تمنى "تشكيل الحكومة اللبنانية بشكل سريع، وجه دعوة الى الرئيس عون لزيارة الجامعة العربية والقاء كلمة في مجلس المندوبين الدائمين، او في مجلس وزراء الجامعة".



كلام الأمين العام جاء في نهاية الزيارة التي قام بها الى قصر بعبدا حيث هنأ الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، وذلك على رأس وفد ضم الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، ورئيس مركز الجامعة في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح، ومديرة إدارة المشرق الوزيرة المفوضة لمى قاسم، والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الوزير المفوض جمال رشيدي، ونائب رئيس المركز في بيروت المستشار الدكتور يوسف السبعاوي.



وحضر عن الجانب اللبناني المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المستشارة الدبلوماسية السفيرة جان مراد ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.



في مستهل اللقاء، هنأ السيد أبو الغيط الرئيس عون على انتخابه، متمنيا له "التوفيق في المهمة الموكلة اليه، مشيداً بحكمته وخبرته من خلال المواقع التي حلّ فيها وآخرها قيادة الجيش. وأمل الأمين العام ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن".



وشكر الرئيس عون السيد أبو الغيط على زيارته، مقدرا "المواقف التي يعلنها دائماً دعما للبنان داخل الجامعة العربية وخارجها". واكد انه "سيعمل بالتعاون مع الجميع، من اجل الاستقرار السياسي في البلاد والذي لا يتحقق الا من خلال ثقة العالم بلبنان".



واعرب عن امله في ان "ينجز تشكيل الحكومة للانطلاق في مسيرة إعادة النهوض وفق ما ورد في خطاب القسم".



وبعد اللقاء، تحدث السيد أبو الغيط الى الصحافيين فقال: "تشرفت مساء اليوم بمقابلة الرئيس جوزف عون، الرئيس اللبناني المنتخب، وعبرت له عن عميق التهاني وايضاً للشعب اللبناني والدولة اللبنانية المتقدمة. لبنان له معزة خاصة في العالم العربي، وبصفتي امينا عاما لجامعة الدول العربية، فإن كل ما يتعلق بلبنان نهتم به نحن في الجامعة العربية وفي العالم العربي. لدي احترام عميق لشخصية الرئيس جوزف عون، وثقة بأن الكثير من الأمور ستتحرك الى الامام، وبشكل وايقاع سريعين للغاية، لم يسبق للدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة ان شهدتهما".



وأضاف:" قدمت دعوة للرئيس عون لزيارة الجامعة العربية والقاء كلمة في مجلس المندوبين الدائمين، او في مجلس وزراء الجامعة. أتمنى النجاح في مستقبل الأيام، وآمل ان يكون هناك تشكيلة وزارية سريعة تستجيب لكل ما هو مطلوب لبنانيا. كل التهنئة للشعب اللبناني والدولة اللبنانية ولفخامة الرئيس شخصياً".



