رئيسة وزراء إيطاليا هنأت الرئيس عون: نؤكد وقوفنا الى جانب لبنان واستمرار الدعم الإيطالي في المجالات كافة

تلقى الرئيس جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من رئيسة الحكومة الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني هنأته فيه بانتخابه، وتمنت له التوفيق، مؤكدة وقوف إيطاليا الى جانب لبنان واستمرار الدعم الإيطالي في المجالات كافة، ووجهت له دعوة للقيام بزيارة رسمية الى روما.



وشكر الرئيس عون رئيسة الوزراء الإيطالية، مؤكدا لها "متانة العلاقات اللبنانية- الإيطالية وضرورة تطويرها في المجالات كافة"، مجددا الشكر "للدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية للبنان".