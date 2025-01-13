السفارة السعودية: الخبر المتداول عن رفع تحذير السفر الى لبنان قديم

اشارت السفارة السعودية في لبنان، الى انه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا بعنوان "السعودية ترفع تحذير مواطنيها من السفر الى لبنان"، واكدت ان "الخبر قديم ويعود لتاريخ 13 شباط عام 2019 ونشرته آنذاك شبكة "سكاي نيوز عربية".