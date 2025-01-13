كريدية: التحضيرات جارية لاطلاق أحدث تكنولوجيا WiFi7 قريبًا من مطار رفيق الحريري الدولي

كتب المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على منصة "اكس": "التحضيرات جارية لاطلاق أحدث تكنولوجيا WiFi7 قريبًا عبر شبكة أوجيرو العامة OGERO Public WiFi من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت... اربطوا الأحزمة!".