توضيح بشأن التقرير الذي بث حول التهريب الى سوريا

تعليقاً علىالذي بث حول التهريب الى سوريا منذ يومين، اكد رئيس بلدية العماير وادي خالد الشيخ احمد الشيخ، ان التسجيل الصوتي الذي عرض في التقرير يعود له وهو كان يهدف الى الطلب من الجميع في المنطقة التصرف بحكمة منعا للفوضى على المعابر وانه كرئيس بلدية لطالما تدخل لمنع اي حدث امني او اجتماعي، وان لا علاقة له بالتهريب، فاقتضى التوضيح.