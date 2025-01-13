"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع

اعلنتأن الثنائي الشيعي بحسب توصيفه " تعرض لخديعة سياسية من العيار الثقيل حيث أن الرئيس ميقاتي نام رئيساً للحكومة الى أن حصلت المفاجأة الكبرى". كما تفيد معلومات "العربية .نت" أن رئيس الجمهورية جوزيف عون عاش بدوره هذه المفاجأة الكبيرة حيث توجهت أكثر من كتلة ونائب الى تسمية سلام.ونقلت عن بري (الذي ظهر مستاءا جدا في اجتماعه مع الرئيس عون) حيث اكتفي بالقول " ليس هذا ما اتفقنا عليه. ونرفض التسليم بالامر الواقع".