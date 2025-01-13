باسيل: سمينا نواف سلام لهذه الأسباب ولا نية لتهميش الشيعة

أوضح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن "سمينا القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة بسبب الصفات التي يتمتع بها ولتأمين التوافق من العدد الأكبر من النواب لإمكانية الوصول"، لافتا الى أن "هناك معرفة شخصية تجمعنا به، وكنا قد طرحنا اسمه سابقا، ومن الطبيعي أن نتواصل معه قبل تسميته".



وأشار باسيل، في حديثه لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـLBCI، الى أن "دينماكية لبنانية أدت الى التوافق على سلام وتسميته سريعا"، مضيفا ان "امكانية مشاركتنا بالحكومة مطروحة بعد تكليف نواف سلام وليس لدينا أي تصور مسبق".



وشدد باسيل على أن "لا نية لتهميش الشيعة، ولا غالب ولا مغلوب، وفي انتخابات الرئاسة خسرنا ولم نقم بمشاكل"، شارحا أن "نحن نختلف مع خيارات سياسية للثنائي الشيعي ولكن لا خلاف لدينا مع الطائفة الشيعية وما يسري على فريق يسري على جميع الفرقاء".



وأكد باسيل أن "بالخلفية التي أتى بها نواف سلام لا يمكن الحديث الا عن البرامج، والنقاط الأساسية للحكومة هي: القرار 1701 ووقف اطلاق النار وملف النازحين السوريين، والملف الأصعب الذي هو الموضوع الاصلاحي".



