الجميل لـ "عشرين 30": اذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها

أعلن النائب سامي الجميل أن ما حصل في تسمية الرئيس المكلف، كان نتيجة اتصالات داخلية من دون أي تدخل خارجي، وشرح بأن التواصل استمر حتى الليل قبيل الاستشارات النيابية، وتم التوصل الى قناعة بأن نواف سلام هو الذي أدى الى تلاقٍ بين الجميع الذين حرصوا على توحيد الموقف. وقال: "منذ البداية كان الهدف توحيد موقف المعارضة وجميع الأشخاص الراغبين بفتح صفحة جديدة في البلد وجميع من صوتوا لسلام تعاطوا بمسؤولية عالية".



وشكر الجميل، النائب فؤاد مخزومي، "الذي تخلى عن طموحاته للوصول الى النتيجة الحالية".



ورأى الجميل خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI وجود فرصة ليعود الجميع الى سقف الدولة، قائلاً: "اذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها والطائفة الشيعية جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني ويهمنا ان يتأكدوا اننا لا نريد بناء البلد من دونهم".



وطلب تسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، قائلا: "سنعطي رأينا خلال الاستشارات واللقاءات لأن لبنان بحاجة للنهوض".

