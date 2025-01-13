مارك ضو لـ "عشرين 30": الميثاق هو الدستور

اعتبر النائب مارك ضو أن مسار التغيير بدأ ولن يتوقف والمكونات الطائفية الميليشياوية سقطت في حكم الدولة، مضيفاً أن التغيرات الاقليمية مهّدت لتحولات جوهرية للتركيبة في لبنان والتحول الشعبي الكبير بدأ يعطي زخماً للتغيرات وما من شيء اسمه قناصل، كما قال.



ورأى خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI أن تكليف نواف سلام أعطى زخماً حقيقياً لطروحات الشباب "وهذه الخيارات تغلبت اليوم وحاولوا إقناعنا بوجود صفقة وتبين أن هذا الأمر كذبة كبيرة، ونحن كتغييريين تحالف واحد ولدينا مبادئ واحدة انما مقاربات مختلفة واطلب من النواب بلال الحشيمي وغسان سكاف وعبد الرحمن البزري تفسير التصويت الذين قاموا به للرئيس ميقاتي".



وشدد ضو على اننا ذاهبون الى منطق النائب يمثّل الأمّة، و"لن يكون أحداً حريصاً فقط على طائفته، ومن واجباتنا ان يكون لنا دورنا الرقابي وانا مع الفصل الكامل بين النيابة والوزارة".



ولفت الى أن منطق الميثاقية يعني التعطيل فالميثاق هو الدستور، مشيراً الى ان نواف سلام سيكون شفافاً.